Giulia Salemi dice addio alla radio. L’influencer italo-iraniana, portavoce del sentiment social nella settima edizione del Grande Fratello Vip, ha deciso di interrompere la sua avventura come speaker nel programma radiofonico Good Times in onda su Radio 101. Ieri, giovedì 30 marzo, è stata la sua ultima volta e ha voluto salutare gli ascoltatori spiegando anche il motivo della sua scelta.

Giulia Salemi lascia R 101

Giulia Salemi, al termine del consueto appuntamento pomeridiano di Good Times, ha comunicato agli ascoltatori la sua decisione: abbandonare il ruolo da speaker radiofonica iniziato lo scorso settembre. Un’avventura durata circa sei mesi, durante i quali l’influencer è cresciuta professionalmente grazie al supporto di Marco Santini, ma che l’hanno messa a dura prova per via dell’incompatibilità con altri impegni. Ed è proprio per tale ragione che Giulia ha deciso di dire addio alla radio: “Cari amici questo purtroppo è il mio ultimo giorno in radio. Da settembre ho iniziato questo percorso, sognavo da anni di fare la radio. È stato un periodo bellissimo dal punto di vista lavorativo che però mi ha portato spesso a dormire tre ore a notte, ho avuto un compagno di viaggio incredibile che è Marco, mi ha compreso e insegnato tantissimo. La radio richiede sacrificio, dedizione, priorità, tanto impegno e concentrazione, che mi rendo conto che ad oggi non riesco a dare al massimo ed essendo io una persona perfezionista preferisco lasciare, però con un arrivederci, lasciandoci con una porta aperta per il futuro”.

Giulia Salemi, nuova crisi con Pierpaolo Pretelli?

Nel frattempo, nelle ultime ore, sono spuntati alcuni rumor su una nuova crisi con Pierpaolo Pretelli. I due hanno attraversato un periodo complicato, ma sembrava che la loro relazione fosse tornata sui binari giusti. In una recente intervista rilasciata a Chi, Giulia Salemi aveva svelato i motivi della crisi con il fidanzato, scongiurata anche grazie all’intervento di Alfonso Signorini: “C’è stato un momento in cui lavoravamo tantissimo entrambi e sempre negli stessi periodi. Non riuscivamo a vederci come avremmo voluto, eravamo molto tesi. Ci stavamo perdendo, abbiamo parlato con Alfonso (Signorini, ndr), che ci conosce bene, abbiamo trascorso un weekend insieme e ci ha detto ‘Se vi lasciate date un calcio al destino che vi ha fatto incontrare perché siete stati fortunati’”. Adesso, nuove indiscrezioni parlano di gelo tra i Prelemi. Sarà vero? Non ci resta che attendere per scoprirlo.