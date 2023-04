Tutto pronto per l’edizione 2023 de L’Isola dei Famosi. Il celebrity survivor condotto da Ilary Blasi andrà in onda in prima serata su Canale 5 a partire da lunedì 17 aprile. Saranno dieci puntate, tutte in onda di lunedì, che vedrà parzialmente rinnovato il parco opinionisti con l’arrivo di Enrico Papi che affiancherà la confermata Vladimir Luxuria. Inviato in Honduras Alvin, che ormai conosce alla perfezione la location e il ruolo.

Il cast completo de L'Isola dei Famosi

Il cast dei naufraghi è ormai definito. Scopriamo insieme la lista finale dei concorrenti che cercheranno di aggiudicarsi la vittoria nell’edizione 2023 de L’Isola dei Famosi. In Honduras sbarcheranno Alessandro Cecchi Paone, che sarà in gara con il compagno Simone Antolini. Poi ci saranno i conduttori radiofonici Marco Mazzoli e Paolo Noise, il conduttore televisivo Marco Predolin, l’attore e modello Cristopher Leoni, l’ex suora Cristina Scuccia, la modella Claudia Motta, l’ex rugbista Andrea Lo Cicero, il blogger Gian Maria Sainato. Sulla playa sbarcherà anche la coppia composta da Alessandra Drusian e Fabio Ricci (i Jalisse), la modella brasiliana Helena Prestes, l’attrice Pamela Camassa, la conduttrice e attrice Corinne Clery, la conduttrice Nathaly Cladonazzo e l’attrice e figlia di Dario Argento, Fiore Argento.