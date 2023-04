L’attesa è finita. Ancora poche ore è andrà in onda l’ultima puntata di questa lunghissima edizione del Grande Fratello Vip.

Circa un’ora fa, durante l’ultimo daytime, Alfonso Signorini si è collegato con i concorrenti nella Casa più spiata d’Italia. Prima, però, ha fornito alcune anticipazioni in merito alla finalissima di questa sera.

“Qui si respira aria di festa. Sentivo le parole di Micol ‘Sono entrata immatura, esco da donna matura’. Io invece sono entrato immaturo ed esco immaturo! E veramente contento di esserlo! Nella Casa dopo 197 giorni e 44 puntate, stasera avremo la 45esimaa, finalmente la parola fine ed entriamo nel porto del Grande Fratello Vip. In Casa si respira moltissima emozione, la tensione è alle stelle per l’ambitissimo posto in finale, ma non dimentichiamo che sarà una serata di grande festa, ci saranno sorprese incredibili per i nostri sei finalisti. Riceveranno delle visite che veramente non si aspettano minimamente. Ricordo che al televoto c’è ancora il sesto posto di finalista, e se la battono Milena Miconi e Alberto De Pisis”.

L’appuntamento con la finale del Grande Fratello Vip è fissato a partire dalle ore 21,40 su Canale 5.