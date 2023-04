Tensione alle stelle ad Amici 22 tra Benedetta Vari e Mattia Zenzola. L’ex allieva, rimasta nel cast del talent show di Canale 5, non ha gradito alcuni atteggiamenti avuti dal collega di ballo e ritiene che qualcosa sia andato storto anche nell’ultima puntata del serale, durante la quale ha abbandonato la scuola Alessio Cavaliere.

Scintille tra Benedetta Vari e Mattia Zenzola

“La sensazione che ho è che rispetto all’idea che io ho di coppia nel ballo non c’è quella cosa per cui io sono quella persona che ti fa stare bene, tranquillo. Che facciamo le cose insieme – spiega Benedetta - ho sempre l’impressione che facciamo sempre le cose insieme quando ti va bene, quando ti piace. Nelle situazioni scomode, Mattia, io non ci dovrei mai stare secondo te. E mi dispiace perché io lo faccio con il cuore. Quando stai al ballottaggio, secondo te, io posso rimanere seduta? Secondo te non mi alzo e vengo a dirti qualcosa? Allora lo faccio e tu mi dici ‘voglio stare da solo’. Poi si avvicina chiunque altro e ci parli, baci abbracci… chiunque. Tutte le persone che si sono avvicinate. Ai tuoi compagni di squadra che stanno lì in quel momento ci puoi parlare”.

Mattia Zenzola ha replicato chiamando in causa anche Wax: “Io non ho parlato… Wax, mi avete parlato in quel momento?”. “A me hai detto che non avevi voglia di parlare”, la confidenza di Wax che rinforza la versione di Zenzola. Il ballerino aggiunge: “Era un momento mio. Ero finito al ballottaggio, ero in una situazione particolare, non ero al top, volevo stare tra i miei pensieri. Benny, quando si balla in coppia molto spesso si tende a discutere, in sala. La vedo come una cosa normale. Succede, ci chiariamo quando succede. Da parte mia è come se tu mi stessi aiutando in questo percorso e io non posso che dirti grazie”. Ma la Vari stenta a credergli: “Hai difficoltà a dimostrarlo allora, perché io ho seri dubbi”. Mattia, allora, ha provato a gettare acqua sul fuoco: “Io ho un carattere un po’ particolare. A volte ho difficoltà a farmi capire e quindi magari ci può anche stare però io ti dico quello che sento. Può essere che quando succede qualcosa in sala a livello di ballo magari può compromettere la giornata, ma arriviamo sempre ad un chiarimento. Io penso di starti vicino anche durante la giornata”.

“Dipende da come ti gira, in realtà. Ci sono giorni in cui devo ringraziarti se mi dai un bacetto, e giorni in cui stiamo più tempo insieme. Però non è proprio normale”, le parole di Benedetta. “Siamo fatti in maniera diversa. Non basarti su quello, fatti meno problemi perché la tua presenza non mi disturba, anzi ti ringrazio che sei qui e puoi farmi esprimere per quello che so fare. Sei tanto carina con me quando mi prepari le cose, sei sempre gentile. Poi ci sono momenti in cui voglio stare da solo e secondo me quei momenti te li leghi un po’ troppo. Pensi subito ‘non mi vuole’ o ‘non vuole stare con me’, però non è così”. “Non è che dobbiamo stare tutto il giorno attaccati, ci mancherebbe”, la chiusura della Vari.