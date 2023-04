Barbra D’Urso è diventata nonna di una bimba. Una gioia immensa che la conduttrice di origini napoletano ha voluto tenere segreta con l’obiettivo di preservare la riservatezza dei suoi figli, ma che ha portato alla luce durante un’ospitata a Verissimo. E adesso ha persino ceduto con una prima foto pubblicata sul suo account Instagram.

Barbara D’Urso è abituata ad entrare ogni giorno nelle case degli italiani ormai da diversi anni, ma quando si parla della sua vita privata preferisce mantenere un certo riserbo. I suoi familiari, infatti, vivono nella più totale riservatezza, scelta fatta da lei e da suo figlio anche nel momento in cui è nata la prima nipotina. Le indiscrezioni sull’arrivo della bambina, sono arrivate in prossimità delle vacanze di Natale a seguito di una dichiarazione della conduttrice nel corso di Pomeriggio Cinque: “Il mio cuore è dei miei figli, di un’altra persona e poi vostro”. Da qui sono partite le prime voci.

La conduttrice partenopea, però, ha voluto mantenersi nel campo della riservatezza, perché questo era l’accordo con suo figlio. Poi, in una delle prime puntata di Verissimo del 2023, ha finalmente rivelato di essere diventata nonna: “Ora posso dirlo. Sono diventata nonna, lo auguro a tutti i genitori. Sono completamente pazza di mia nipote, purtroppo posso vederla poco perché siamo in due città diverse”. La D’Urso non ha mai fatti il nome del figlio che l’ha resa nonna, ma tutto fa pensare che si tratti di Gianmauro, il maggiore tra i due, che fa il chirurgo.

La Pasqua "diversa" di Barbara D'Urso

E’ stata una Pasqua diversa quella di Barbara D’Urso, che raramente sui social mostra immagini della sua famiglia. Per la prima volta dopo diversi anni, la conduttrice si è rilassata e ha concesso tantissimi contenuti ai suoi follower, in particolare quelli del pranzo domenicale, al quale hanno partecipato i suoi fratelli, i nipoti e la matrigna Wanda. Nelle ultime settimane, si stanno facendo sempre più insistenti le voci di un possibile addio a Mediaset. In realtà, sono ormai diversi anni che si parla della possibilità che le strade di Barbara D’Urso e del Biscione possano dividersi, senza mai che si concretizzasse questa eventualità. La conduttrice sembra esseri molto staccata dalla Rete, tenendo solo uno dei suoi programmi. E’ tornata a teatro e si è dedicata al suo podcast. Il 2023 sarà l’anno del ritorno in Rai?