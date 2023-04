Mancano ormai sei giorni al debutto della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, celebrity survivor condotto per il terzo anno consecutivo da Ilary Blasi. Accanto alla conduttrice ci saranno ancora una volta Alvin, nel ruolo di inviato, e Vladimir Luxuria ed Enrico Papi in quello di opinionisti.

Le novità de L'Isola dei Famosi 17

In occasione della presentazione ufficiale de L’Isola dei Famosi 17, Ilary Blasi ha rilasciato una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. “Ci saranno tre tribù composte una da soli uomini, l’altra da tutte donne e la terza dalle coppie. Ma non sappiamo altro sulle dinamiche del gioco, navighiamo a vista. Vediamo cosa accadrà una volta sbarcati in Honduras”. La conduttrice ha poi svelato le sue prime impressioni sul cast: “Mi piace molto. Ogni giorno incontro qualcuno di loro. Dal vivo oppure online su Zoom, ed è bello perché hanno tutti ‘sapori’ differenti. Mi piace che ci siano caratteri forti e diversi. I ‘normotipo’ non li ho mai amati, ma sulla carta non sembra che ce ne siano”.

Ilary Blasi svela quando stava per litigare con Alvin

Poi, su rumor circa una presunta litigata con Alvin, Ilary Blasi ha svelato qual è stato l’unico momento in cui stavano litigando davvero: “Giravano voci che avessimo litigato. Quindi Alvin un giorno mi chiama e mi informa che avrebbe messo una cosa sui social per scherzo. Io però mi annoiavo e ho pubblicato su Instagram una storia dover mostravo il suo numero di telefono. Lui ci è rimasto male e stavamo per litigare sul serio”.

Per quanto riguarda, invece, Enrico Papi, nuovo opinionista, la conduttrice ha detto: “Devo prendere ancora confidenza con Enrico. In tv mi piace il suo cinismo e il modo in cui rompe gli schemi. Apprezzo come scava nella vita degli altri e in quello che succede. Spero sia così anche in studio. Enrico non ti temo! Adoro gli scherzi, magari me ne facesse!”.