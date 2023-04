Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono detti addio. Lo annuncia Dagospia, secondo cui la coppia si appresterebbe ad ufficializzare la separazione, con tutta probabilità in una delle prossime puntate di Verissimo. Il conduttore e la produttrice, insieme da 25 anni, hanno tra figli: Silvia, Davide e Adele.

“È arrivata al capolinea la storia tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Dopo 25 anni insieme e 3 figli, è finito l’amore ma non la stima e l’affetto. I due hanno passato le vacanze di Pasqua insieme al mare e daranno la comunicazione ufficiale della loro rottura, con ogni probabilità, a Verissimo da Silvia Toffanin nel fine settimana”.

Per il momento, la coppia non ha ancora ufficializzato la separazione, ma risale a pochi minuti fa un post pubblicato da Sonia Bruganelli su Instagram che rafforza l’ipotesi di una separazione: “Il tempo non aggiusta le cose, te le fa capire. A sistemarle devi pensarci tu”, ha scritto l’opinionista del Grande Fratello Vip.

Già da diverso tempo erano nell’aria le avvisaglie di una crisi tra i due. Sonia, nel corso di una recente intervista, aveva raccontato di vivere separata dal marito: “Io e Paolo Bonolis viviamo in case separate. Non siamo una cosa sola ma due entità diverse che hanno scelto di vivere insieme e, ora che i figli sono più grandi, possono anche permettersi di riprendere in parte i propri spazi. Non ho mai sentito di esistere in funzione di un uomo”.