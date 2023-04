Torna in replica su Rai 1 la fiction La Sposa, miniserie suddivisa in tre serate con protagonista Serena Rossi. La prima puntata è andata in onda domenica 16 aprile: una fiction che ci riporta negli anni ’60, quando nell’Italia del boom economico il matrimonio per procura era una pratica ancora in atto. Maria è una giovane donna calabrese che deve accettare un matrimonio per procura per sistemare i debiti della propria famiglia, sposando il nipote di un agricoltore veneto da poco rimasto vedovo e con un figlio. Nessuno dei due aveva voglia di convolare a nozze, e il matrimonio non sarà semplice. Nel corso delle puntate de La Sposa, disponibili anche in streaming su RayPlay, vedremo dipanarsi un racconto contadino, una storia di tenacia, fatica ma anche di amore e sacrifici. Al centro della scena nei panni della protagonista c’è Serena Rossi, e accanto a lei Giorgio Marchesi.

Serena Rossi si sposa?

L’attrice napoletana è La Sposa su Rai 1. Ma nella vita “reale” si sposa? Per il momento le nozze con l’attore Davide Devenuto, conosciuto durante le riprese di Un posto al sole, non sono in programma. Eppure avevano fatto sognare i fan quando circa tre anni e mezzo fa, dopo la proposta fatta per telefono a Domenica In, il matrimonio sembrava imminente. Era il 2019, e Serena Rossi era ospite del salotto domenicale di Mara Venier. Ad un tratto, Davide Devenuto intervenne in diretta facendo la tanto agognata proposta alla quale, però, non è seguito nulla di concreto. Un anno fa Devenuto, che ha 50 anni, 13 in più di Serena Rossi, disse che non si sentiva a sua agio negli abiti da matrimonio, confessando che per un periodo ci avevano pensato ma poi, anche per i tanti impegni di lei, hanno accantonato l’idea. I due hanno un figlio, Diego, di sei anni.

I progetti di Serena Rossi

Dopo averla vista nelle scorse settimane, sempre su Rai 1, con il film Brave Ragazze, Serena Rossi farà compagnia al pubblico per tre settimane con la miniserie La Sposa. E nel suo futuro c’è ancora il modo della fiction e delle serie tv. A Napoli, l’attrice sta girando Uonderbois, serie tv targata Disney Plus ambientata nel capoluogo partenopeo, con al centro un gruppo di adolescenti alle prese con la magia e il folklore della città. Accanto a lei tanti giovani attori e la partecipazione della guest star Nino D’Angelo. Sempre a Napoli, poi, si girerà la terza edizione di Mina Settembre, uno degli ultimi grandi successi di Serena Rossi, serie tv tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni, in cui la Rossi è un’assistente sociale.