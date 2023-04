Nikita Pelizon, vincitrice del Grande Fratello Vip, e Helena Prestes, nuova naufraga de L’Isola dei Famosi, hanno partecipato insieme all’edizione 2022 di Pechino Express, dove hanno formato la coppia “Italia-Brasile”.

La modella originaria di San Paolo, in Brasile, nonostante fosse una candidata al ruolo di leader, ha perso contro Simone Antolini, fidanzato di Alessandro Cecchi Paone, che l’ha mandata direttamente in nomination con Marco Predolin. Ma a supportare la Prestes sarà uno schieramento che durante l’ultima edizione del Gf Vip ha fatto faville: quello dei Nikiters, il fandom di Nikita Pelizon. L’influencer triestina ha assistito allo sbarco di Helena in Honduras in compagnia di Matteo Diamante, e ha realizzato una serie di Instagram stories per supportarla.

Al momento non esiste alcuna possibilità che la vincitrice del Gf Vip 7 diventi una nuova naufraga del celebrity survivor condotto da Ilary Blasi, ma se dovessero proporglielo? “Se mi proponessero di volare a L’Isola dei Famosi? "Sarebbe una bellissima esperienza, ma ho paura dei mosquitos. Al momento non credo che accetterei, in futuro mai dire mai”, ha rivelato al settimanale Chi.