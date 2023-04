A due settimane dalla conclusione del Grande Fratello Vip, il testimone è passato da Alfonso Signorini a Ilary Blasi, che ieri, lunedì 17 aprile, è sbarcata su Canale 5 con una nuova edizione de L’Isola dei Famosi. L’ex signora Totti (ora felicissima con il nuovo compagno Bastian Muller), coadiuvata dagli opinionisti Vladimir Luxuria e Enrico Papi, ha condotto la prima puntata del celebrity survivor. Il manipolo di vip, sedicenti o veri, è sbarcato è approdato in Honduras per sopravvivere tra caldo, fame, privazioni e dolori causati dalle punture dei temutissimi mosquitos.

Le quattro ore di diretta sono servite a presentare al pubblico il cast di concorrenti, quest’anno divisi in tre tribù: “Chicas”, “Hombres” e “Accoppiados”. Abbiamo assistito al proverbiale lancio dall’elicottero dei naufraghi, una sorta di rito di passaggio che segna l’inizio ufficiale dell’avventura. Non sono avvenuti particolari scontri tra i concorrenti nella Palapa, ma del resto non erano attesi. Da sempre la prima puntata si limita a scorrere piuttosto tranquilla.

Marco Mazzoli e Paolo Noise "sugli scudi"

Degna di nota la frecciatina che, neanche troppo velatamente, Ilary Blasi ha scoccato nei confronti dell’ex marito Francesco Totti, e la gaffe della padrona di casa che ha dichiarato di non apprezzare i “normodotati” invece che i “normotipi”. Ma c’è stato un altro passaggio che è passato inosservato a molti, ma non a noi. Nel cast di quest’anno figurano Marco Mazzoli e Paolo Noise, conduttori del dissacrante show radiofonico Lo Zoo di 105. I due nuovi naufraghi hanno subito iniziato a punzecchiare i compagni di avventura, e alla riflessione di Ilary Blasi “Questi non hanno peli sulla lingua”, i due hanno risposto: “Se li abbiamo, non sono i nostri!”, chiaro riferimento ad una pratica di natura sessuale. Circostanza, quest’ultima, che cozzerebbe con la nuova linea anti-trash imposta da Pier Silvio Berlusconi dopo la deriva volgare che ha investito l’ultima edizione del Grande Fratello Vip. L’ad di Mediaset ha imposto agli autori de L’Isola dei Famosi una linea “più educata” e meno trash. I naufraghi riusciranno a seguirla?