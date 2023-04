Il Grande Fratello Vip è andato in archivio con il trionfo di Nikita Pelizon. Gli ex vipponi, dopo sette lunghi mesi di “reclusione” nella Casa di Cinecittà, sono tornati alla “vita” reale. Tra questi, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: la modella venezuelana e l’imprenditore veneto non si sono staccati un attimo l’una dall’altro, e la loro storia d’amore diventa sempre più solida con il passare dei giorni.

Nelle ultime ore, alcune stories pubblicate su Instagram da Daniele, hanno scatenato la polemica sui social. Dal Moro riprende Oriana, la quale si mostra dispiaciuta perché non ha ricevuto risposta alle videochiamate fatte ai suoi ex coinquilini, nello specifico Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Gli Spartani hanno anche creato un gruppo Whatsapp chiamato “Sparta is back”, grazie al quale riescono a restare quotidianamente in contatto.

Oriana Marzoli ignorata dagli Spartani

Terminato il Gf Vip, Oriana Marzoli ha voluto proseguire il rapporto con le persone con le quali ha costruito un legame di amicizia all’interno della Casa. “Ho chiamato tutti e tre e nessuno ha risposto alla videochiamata”, ha detto dispiaciuta la “reina”, che ha dunque “ripreso” Tavassi, Micol e Giaele per non aver risposto alla sua videochiamata. Perché i tre ex vipponi hanno ignorato Oriana? C’è qualcosa sotto o semplicemente erano impossibilitati a farlo? Tutte ipotesi lecite, ma non ci resta che attendere un'altra reunion che possa chiarire questi dubbi.