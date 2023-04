Antonella Fiordelisi è stata una delle protagoniste indiscusse della settima edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante l’influencer campana sia stata eliminata ad un passo dalla finale, il suo nome è decisamente uno tra i più acclamati e seguiti sui social.

Proprio ieri, Antonella ha condiviso uno sfogo su Twitter, ha aggiornato i fan facendo sapere che stava riguardando dei video di quando era all’interno della Casa di Cinecittà. “Stavo vedendo un po’ di video vecchi (che non avevo visto) e devo dire che non è stato per nulla facile. A volte davvero mi sono sentita sola, e gestire il tutto andando contro corrente è per pochi. Ora mi sento più forte”.

Antonella Fiordelisi, da quando ha concluso la sua esperienza nel reality show di Alfonso Signorini, non solo ha ritrovato Edoardo Donnamaria, ma anche tantissime migliaia di fan che le dimostrano costantemente il loro affetto.