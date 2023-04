Antonino Spinalbese e Carolina Stramare si starebbero frequentando. Lo dimostrano gli ultimi contenuti postati sui social dall’ex Miss Italia e dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Dopo le prime foto in cui furono beccati insieme, Antonino e Carolina sembrerebbero non aver alcuna intenzione di nascondersi. Se così fosse, difficilmente si sarebbero geolocalizzati nello stesso luogo e nello stesso momento.

Il ristorante all’interno del quale Antonino Spinalbese e Carolina Stramare sarebbero insieme si trova a Milano. E’ stato l’ex vippone a postare alcune Instagram stories che hanno reso nota la sua presenza nel locale in questione. Poco dopo, alcune foto pubblicate dalla Stramare hanno confermato che si trovava nello stesso luogo.

L’ex di Belen Rodriguez non ha commentato le indiscrezioni a proposito della presunta liaison in corso con Carolina Stramare. Nella Casa del Gf Vip, Spinalbese ha vissuto più di un flirt: prima con Oriana Marzoli, e in seguito con Ginevra Lamborghini. Con quest’ultima, Antonino ha vissuto una breve relazione che si è poi interrotta proprio in concomitanza con la conoscenza con Carolina Stramare.