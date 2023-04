Cecilia Rodriguez finisce nella bufera. La sorella di Belen, alcuni giorni fa ha postato su Instagram un carosello di foto in cui saltava sul letto di un albergo con le scarpe ai piedi. Il post della fidanzata di Ignazio Moser è stato letteralmente inondato da commenti negativi che condannavano il suo comportamento.

“Con le scarpe sul letto non si può vedere”, ha scritto un utente. E ancora: “La mancanza di rispetto per chi, dopo di lei, è impiegato nella pulizia della stanza fa capire il livello di educazione anche verso i futuri ospiti”. Sono solo alcuni dei tantissimi commenti negativi che hanno travolto Cecilia che, a distanza di alcuni giorni, ha provato a chiarire la sua posizione: “Ho pubblicato queste foto mentre stavo andando via dall’albergo ed ero felicissima. Volevo solo fare uno scatto che rappresentasse la mia felicità in quel momento. Mi piace tantissimo saltare sul letto perché mi ricorda i giochi con i miei fratelli quanto ero piccolina. Non penso di essere una ragazza senza educazione o sporca come avete scritto in molti. La verità è che io volevo fare uno scatto che rappresentasse a pieno la mia gioia perché stavamo appena partendo finalmente per il Coachella, e quindi mi è sembrato carino saltare sul letto con le scarpe”.