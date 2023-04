Doc – nelle tue mani è tra le serie televisive nostrane più amate dal pubblico, e ha riscosso un successo incredibile macinando consensi in ogni dove. La terza stagione della fiction con protagonista Luca Argentero, che veste i panni del dottor Andrea Fanti, è da sempre nei piani della Rai, e l’attore piemontese ha confermato l’inizio delle riprese e la prossima messa in onda.

Intervistato da La Stampa per l’uscita del suo primo libro dal titolo “Disdici tutti i miei impegni”, Luca Argentero ha parlato del suo nuovo progetto editoriale soffermandosi sulle caratteristiche del personaggio nato dalla sua penna, ovvero l’imprenditore Fabio Resti: “Facendo questo lavoro la domanda dai colleghi vieni spontanea, è naturale pensarlo, non esiste ad oggi questo progetto, è nato come un romanzo, poi chissà”.

L'annuncio sulla terza stagione di Doc - nelle tue mani

Inevitabile anche la domanda sulla terza stagione di Doc – nelle tue mani, a cui Argentero risponde rivelando qualche dettaglio: “A maggio iniziamo a girare e poi andrà in onda con la stagione invernale, quindi a gennaio 2024”.

La serie è tra le più viste del palinsesto Rai (dietro solo a Mare Fuori), e garantisce ascolti da capogiro ad ogni puntata, con più di sei milioni di telespettatori. Doc – nelle tue mani ha generato interesse anche negli Stati Uniti: i diritti, infatti, sono stati acquistati dalla Fox e, inizialmente, si era ipotizzato ad un attore come Matthew McConaughey per interpretare il dottor Fanti, ed essere l’alter ego a stelle e strisce di Luca Argentero. Ma, a quanto pare, la produzione americana avrebbe optato per un cambio di rotta, immaginando come protagonista una dottoressa.