Dopo una prima crisi, superata nei mesi scorsi, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono finiti nuovamente al centro del gossip. “Voglio essere sincera: stiamo vivendo un momento di crisi, come può succedere a tantissime coppie di trent’anni”, aveva ammesso tra le lacrime l’influencer italo-iraniana durante una puntata del Grande Fratello Vip, confermando che lei e il fidanzato stavano vivendo un momento difficile.

“La crisi è rientrata. Sono cose che succedono. Nella nostra storia c’erano delle cose da sistemare. A un certo punto dovevamo dare una raddrizzata al rapporto”, aveva poi rivelato Pretelli a Verissimo, annunciando il riavvicinamento con Giulia. Questo, perlomeno, fino al caos mediatico scoppiato circa 48 ore fa.

Tutto è iniziato quando su Twitter è diventato virale un video che immortalava Pierpaolo mentre ballava in discoteca insieme all’influencer e tiktoker Francesca Goglino. Tra i due nessun atteggiamento equivoco, ma nonostante questo le insinuazioni in merito ad un possibile flirt non sono tardate ad arrivare. A ciò si aggiunge il fatto che Giulia Salemi si trovava a Los Angeles per il Coachella, e in molti la vedevano già single e pronta a iniziare una nuova vita.

Tra i Prelemi è in corso una nuova crisi? Assolutamente no, e a confermarlo ci hanno pensato proprio Giulia e Pierpaolo con un post di coppia che non lascia alcun dubbio in merito alla roro unione. La Salemi ha pubblicato su Instagram uno scatto che la ritrae appena rientrata dal suo viaggio negli Stati Uniti mentre abbraccia il fidanzato, il quale ha ricondiviso la foto con la didascalia “Tu”.