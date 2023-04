Ieri, sabato 22 aprile, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Come riportato da Lorenzo Pugnaloni su Instagram, si inizia con il Trono Over. Spazio a Gemma Galgani, che è uscita con un cavaliere con cui sembra ancora indecisa se proseguire la conoscenza. La dama torinese chiede ad Elio perché l’ha cerca ancora, e lui ha chiarito che lo fa solo in amicizia. Il cavaliere ha poi chiesto a Paola Ruocco se possono continuare la conoscenza nonostante quello che è successo tra loro: a quel punto, Elio viene attaccato da Tina Cipollari, con la quale si è verificata un’accesissima discussione.

Rissa tra Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri

Tensione in studio tra Aurora Tropea e Armando Incarnato. Ad essere stata tirata in ballo Lucrezia, la corteggiatrice dell’ex tronista Gianluca De Matteis, che il cavaliere napoletano corteggiò due anni fa. Aurora ha mandato un audio a Lucrezia nel quale le chiedeva se lei e Armando si fossero frequentati dopo il programma, e se sì, l’ha invitata a venire in studio a testimoniarlo. Lucrezia, però, ha scritto ad Incarnato e gli ha raccontato tutto, e lui si è infuriato con la Tropea. Il cavaliere napoletano sostiene che Aurora abbia scritto a più di un ex dama. Nella discussione si è intromesso Riccardo Guarnieri, e i due sono arrivati addirittura alle mani (è ipotizzabile che questa parte verrà tagliata). Poi sono stati separati. Lucrezia è stata rintracciata telefonicamente dopo che sono stati fatti ascoltare gli audio tra lei e Aurora. Audio che ha sentito solo Gianni Sperti. C’è stato anche un malinteso, perché si pensava che la Tropea volesse indurre Lucrezia a testimoniare il falso e a raccontare cose non accadute.

Per quanto riguarda, invece, il Trono Classico, spazio a Nicole Santinelli e alla sua esterna con Andrea, durante la quale si sono baciati. Tina ha commentato dicendo che è stato il corteggiatore a spingere per baciare la tronista. Durante la messa in onda dell’esterna, Carlo esce dallo studio e Nicole decide di andare a riprenderlo. Gianni ha attaccato il corteggiatore perché non gli è sembrata vera la sua reazione, essendo poi stato troppo accondiscendente quando è rientrato.

Luca Daffrè è entrato per ultimo e si è assistito all’esterna con Alessandra, durante la quale i due si sono chiariti.