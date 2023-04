Ieri, domenica 23 aprile, Sonia Bruganelli è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. L’opinionista del Grande Fratello Vip ha spiegato che la sua presenza nell’elegante salotto di Canale 5 insieme alla figlia Adele era già concordata da diverso tempo. Poi, ha replicato all’indiscrezione lanciata da Dagospia in merito alla separazione da Paolo Bonolis.

"La prima reazione è stata di stupore"

“Sì, mentre eravamo in vacanza è apparsa la notizia della nostra separazione. Secondo te Silvia, conoscendoci, tu ci vedevi entrare mano nella mano a dire che ci separavamo? Fanta tv sì. La prima reazione è stata di stupore, perché non venendo da noi, ci sono rimasta un po’ perplessa e mi sono chiesta ‘perché’? – ha proseguito la Bruganelli – Poi io e Paolo stiamo insieme da 26 anni, lavoriamo insieme da molto e siamo una coppia forte dal punto di vista di anime. La prima cosa è stata quella di dimostrare che non ne sapevamo nulla. Qualsiasi scelta di una coppia, che è sotto i riflettori, non possa prescindere dalla volontà di comunicazione.

Qualsiasi sia la dinamica deve esserci una volontà di comunicazione. Specialmente se si ipotizza, se è un’ipotesi. Bisognerebbe fare un pochino di attenzione prima di buttare nel calderone le notizie. Ormai noi siamo abituati che leggiamo delle cose e si dice ‘vabbè sono personaggi pubblici’. Che sia accaduto o non accadrà mai. Già il fatto che io e lui siamo insieme, lavoriamo insieme e abbiamo dei figli, non abbiamo bisogno di comunicare nulla. Da cosa è nato questo gossip? Forse che sono due anni che dico che sto per conto mio e non è ancora pronta casa. Forse perché era appena finito il GF Vip e c’era un po’ di attenzione su di me. Per noi è importante che siano sereni i nostri familiari. Le cose nostre le conosciamo io e Paolo”.