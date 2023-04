Tensione alle stelle tra i naufraghi de L’Isola dei Famosi. La nuova edizione del celebrity survivor condotto da Ilary Blasi è iniziata da poco più di una settimana, e Nathaly Caldonazzo si mostra decisamente “on fire”.

Durante la puntata di ieri sera, la showgirl si è ritrovata al centro dell’attenzione per due litigi che ha affrontato durante la settimana. Il primo con Alessandro Cecchi Paone, che l’ha etichettata come “pescivendola”, e il secondo con Cristina Scuccia. E proprio su quest’ultima la Caldonazzo ha espresso il suo parere: “Non è perché sei stata suora e quindi la tua storia è più interessante”, ha detto durante la diretta. Ma Vladimir Luxuria sembrerebbe non condividere i pensieri della naufraga.

Durante la seconda puntata de L’Isola dei Famosi non sono mancati i primi confronti tra naufraghi. Sotto i riflettori è finita Nathaly Caldonazzo, che è stata “bastonata” in diretta da Vladimir Luxuria: “Fattene una ragione, sono io l’opinionista. Poi guarda che non ci sono persone che hanno storia più interessanti degli altri sull’Isola. Se pensi che Cristina abbia una storia più interessante solo perché è un ex suora, questo denota gelosia”. Non si è fatta attendere la replica infastidita di Nathaly: “Brava Vladimir, appalusi, ti amo”, ha risposto in maniera sarcastica la Caldonazzo.