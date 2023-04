Elena Manuele e Cristiano La Bozzetta sono tra i protagonisti della ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Infatti, nonostante per entrambi la permanenza nel talent show sia stata di breve durata, la cantante e il ballerino sono riusciti a restare nel cuore dei telespettatori.

Elena era entrata nella scuola grazie a Rudy Zerbi. L’insegnante di canto, infatti, era rimasto colpito dalla voce della ragazza, che nella scuola ha avuto modo di rincontrare LDA, con il quale aveva avuto un flirt lontano dalle telecamere. Cristiano, invece, è entrato ad Amici grazie ad Alessandra Celentano, ma era stato mandato in sfida poco dopo tempo da Raimondo Todaro. Il ballerino non era riuscito a superare la prova, e così dovette abbandonare il programma. La Bozzetta, ad oggi, è sbarcato su Onlyfans, dove pubblica contenuti espliciti.

Tra i banchi di Amici, Elena e Cristiano hanno stretto un legame molto forte e sono spesso apparsi insieme sui social, dove più volte si sono scambiati gesti d’affetto. Il loro rapporto ha spinto molti fan a credere che tra i due ci sia qualcosa in più di una semplice amicizia e che stia nascendo un sentimento. A far sorgere il dubbio circa il loro rapporto sono state alcune dediche social che i due si sono scambiati di recente. In particolare, Cristiano ha condiviso delle foto che lo ritraggono insieme a Elena, accompagnata dalla didascalia “La mia anima gemella”. Qual è la verità?