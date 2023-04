Il prossimo settembre Alfonso Signorini tornerà al timone di una nuova edizione del Grande Fratello. In attesa di scoprire se la nuova se nella prossima stagione televisiva il reality seguirà il format Vip o Nip, ovvero con personaggi famosi o sconosciuti al mondo della tv, Dagospia anticipa che al fianco del conduttore potrebbe esserci di nuovo Orietta Berti.

Dagospia rivela che la cantante potrebbe essere ancora opinionista del Grande Fratello. La cantante, che nella scorsa edizione ha intrapreso una personalissima guerra con Antonella Fiordelisi, pare sia pronta per il bis. Il contratto prevedrebbe anche la realizzazione di uno show che si svilupperebbe in due puntata e che dovrebbe andare in onda nella nuova stagione televisiva. Non dovrebbe tornare, invece, Sonia Bruganelli, stando a quanto raccontato da lei stessa. Il suo successore potrebbe essere Giulia Salemi.

