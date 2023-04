Jessica Selassié, dopo il trionfo nella sesta edizione del Grande Fratello Vip, ha continuato a restare in contatto con il suo fandom che ancora oggi, a distanza di un anno dalla vittoria nel reality show condotto da Alfonso Signorini, la segue con assiduità.

"Ecco perché non lavoro in televisione"

Rispondendo alle curiosità dei follower, la princess ha perché non sta lavorando in televisione: “Colgo l’occasione per dirvi, perché me l’avete chiesto in tanti, che nessuna rete televisiva dà ad una ragazza giovane e con poca esperienza un programma da condurre subito. E’ un lavoro molto difficile e ci vuole esperienza. Io è solo un anno che sono nel mondo della televisione e dello spettacolo. Neanche alle mie colleghe hanno mai dato un programma da condurre, siamo tutte giovani e ci vuole il tempo che ci vuole, quindi pazientate con me”.

La situazione sentimentale di Jessica Selassiè

Jessica Selassiè ha voluto anche chiarire la sua situazione sentimentale: “Non sono fidanzata, anzi, colgo l’occasione per dirvi che, anche se mi volete bene, vi prego, non scrivete a tutte le persone di sesso maschile che mi circondano, perché sono amici miei. Se fossi fidanzata lo direi tranquillamente, perché sono una persona molto trasparente. Non condivido tanto, però se fossi fidanzata lo sapreste. Quindi vi prego di non scrivere a nessuno perché sono tutti amici a cui voglio bene, perché li mettete in imbarazzo e mettete in imbarazzo me. Se fossi fidanzata lo sapreste, ve lo farei conoscere, ma soprattutto so trovarmi benissimo da sola un fidanzato, quindi non vi preoccupato e non scrivete più a nessuno. Vi prego”.