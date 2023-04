La terza edizione di Bar Stella condotta da Stefano De Martino presenta diverse novità. Non ci sono più l’avvocato D’Affitto (Giovanni Esposito), la signorina buonasera (Nathalie Guetta). Al loro posto tre new entry: Ernesto Lama, grande attore di teatro che guarda con spocchia le scenette del piccolo schermo, e l’esperto di mestieri alternativi, Massimo Bagnato, che suggerirà le professioni più richieste per trovare velocemente lavoro.

Ma c’è anche Zio Savino, che sostituisce la “signorina buonasera” al tubo catodico.

Chi è Zio Savino?

E’ un personaggio molto popolare nella provincia di Napoli perché titolare di negozi di dolciumi, “Zio Savino Qualità”, con diversi punti vendita, tra cui uno anche a Pompei. La sua specialità sono i cornetti e le graffe. Inoltre è molto presente sui social, dove ogni tanto dispensa anche qualche perla di saggezza: “Fate buone azioni nella vita perché abbiamo già tutti il fosso pronto”.

Con la sua partecipazione a Bar Stella, Zio Savino si è tirato addosso un po’ di critiche da parte di qualche utente. Ma lui senza sbottonarsi risponde con pacatezza in un video pubblicato di recente su Instagram: “Come sapete io non ho mai fatto il lecchino con nessuno, è la mia semplicità che mi porta a fare certe cose”. Poi stappa una bottiglia di vino rosso e continua: “Voglio dedicare un brindisi a coloro che parlano male di me. Ve lo dedico a voi e alla vostre famiglie. Il Padreterno vi deve mandare la forza, il rispetto e la salute”.

Come a dire ho le spalle larghe, la vostra invidia o gelosia non mi scalfisce.

Ritornando al programma, tra le presenze fisse che affiancheranno il conduttore dello storico bar realmente esistito a Torre Annunziata ritroviamo il barista Luciano, interpretato da Herbert Ballerina, il cameriere Franco, interpretato da Franco Castiglia, la cassiera Ambrosia (Vincenzo D'Ambrosio), la professoressa sapiosessuale Marta, (Marta Filippi) e la svanita MezzaLuna, interpretata da Adelaide Vasaturo. Sempre presente anche il primo corpo di ballo statico della storia della tv, i Contenuti Zero, e la Disperata Erotica Band.