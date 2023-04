La nuova edizione di X Factor si farà. La novità più grande, secondo quanto riporta Il Messaggero, sarebbe il rientro di Morgan in veste di giudice. Si tratta di un ritorno alle origini, che però manterrà anche elementi di “novità” come Francesca Michielin alla conduzione, e Ambra Angiolini e Dargen D’Amico in giuria.

La presenza di Morgan a X Factor è stata significativa per il talent, soprattutto nelle sue prime edizione, durante le quali l’artista brianzoli ha collezionato vittorie su vittorie, dimostrando di essere un vero e proprio talent scout. Stando a quanto riportato da Il Messaggero, il musicista, reduce dall’esperienza di StraMorgan, dovrebbe prendere il posto di Rrkomi.

In giuria sarebbero stati confermati Ambra Angiolini e Dargen D’amico, che nella passata edizione hanno dato prova di saper gestire perfettamente il ruolo di giudice. Anche Fedez, una volta terminato il programma, aveva dichiarato dopo la vittoria dei Santi Francesi, da lui seguiti: “È stata un'edizione in cui finalmente ho respirato l'aria che c'era esattamente quattro anni fa, sono stato molto bene. Il prossimo anno? In ogni caso, io ci sono”. Confermata anche la presenza di Francesca Michielin, promossa a pieni voti in vesti di conduttrice.