Sabato 29 aprile va in onda in prima serata su Canale 5 la settima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi. L’appuntamento renderà la sfida sempre più accesa, ma soltanto un allievo dovrà lasciare definitivamente la scuola. Stando alle anticipazioni, il ballottaggio finale vedrà sfidarsi Cricca contro Aaron. Ospiti della serata saranno Emma Marrone ed Enrico Brignano. Isobel, infortunata durante una prova per il ballottaggio, dovrà lasciare lo studio.

Amici, le anticipazioni del Serale del 29 aprile

Il settimo appuntamento con il Serale di Amici vedrà l’eliminazione di un cantante. Le anticipazioni riportate da Amici News e diffuse da Super Guida Tv, raccontano che, dopo una serata ricca di sfide e adrenalina, Cricca arriverà al ballottaggio finale insieme ad Aaron, ma solo uno dei due verrà eliminato definitivamente e dovrà lasciare il talent.

Nel corso della prima manche, Isobel ha vinto la sfida di interpretazione contro Maddalena; Angelina ha vinto contro Isobel e Aaron ha vinto contro Cricca. Primo eliminato provvisorio quest’ultimo. Nella seconda manche Mattia ha avuto la meglio su Aaron, Isobel ha vinto contro Wax e quest’ultimo ha battuto Aaron nel canto. Secondo eliminato provvisorio Aaron. La terza manche ha visto vincere Angelina contro Wax, poi Mattia contro Maddalena e infine Wax contro Maddalena. Al ballottaggio finisce Wax che canta col suo inedito, mentre Maddalena viene salvata.

Nel corso della serata, Isobel si è infortunata al braccio durante la sfida per il ballottaggio, e ha dovuto lasciare lo studio per un consulto medico. Angelina ha vinto la prova Tim.