Antonella Fiordelisi è stata una delle protagoniste indiscusse della settima edizione del Grande Fratello Vip. Grazie al reality show di Canale 5 ha incontrato Edoardo Donnamaria, e con lui ha trovato l’amore. Da quando si sono conosciuti, i Donnalisi non si sono mai separati (fatta eccezione per il momento in cui lo speaker radiofonico è stato squalificato). Ma, anche in quell’occasione, Edoardo gli ha fatto sentire la tua vicinanza: “Ciao piccola mia, faccio questo video per te. So quanto stai giù in questi giorni, ti ho visto e ti seguo tutto il tempo. Tanti auguri di buon compleanno, perché so quanto ci tieni alle feste. Siamo stati in grado di rovinarle sempre tutte, ma noi siamo passionali. Siamo bravissimi a fare pace. Mi manca svegliarmi alla mattina e addormentarmi accanto a te. Quando andavo a letto senza di te era difficilissimo. Ci siamo scelti dalla prima settimana. Siamo sempre tornati insieme. Una cosa, ricomincia a vestirti come prima, senza esagerare. Sorridi perché sei la più bella del mondo. Mi manchi e ti amo, auguri”.

Forse in molti non ricorderanno che Antonella Fiordelisi aveva già provato a cercare l’anima gemella in tv. Correva l’anno 2017, e l’influencer campana partecipò a Uomini e Donne, dove era una delle corteggiatrici di Mattia Marciano, che poi scelse Vittoria Deganello. L’ex tronista pareva molto interessato all’ex vippona, tanto da portarla in esterna. In basso potete guardare il video dell’appuntamento.