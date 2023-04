Netflix ha messo gli occhi su Barbara D’Urso. E’ questa l’indiscrezione che circola sul web nelle ultime ore: la piattaforma streaming statunitense avrebbe chiesto alla conduttrice di origini napoletano di condurre l’edizione italiana del reality Lover Never Lies, erede di Temptation Island, che dovrebbe approdare su Netflix il prossimo anno.

Si tratta di un reality simile a quello condotto da Filippo Bisciglia, che tornerà in onda questa estate sulle reti Mediaset, in cui le coppie si mettono alla prova tra tentazioni e tradimenti. Barbara D’Urso accetterà la proposta? Pare che Netflix la stia corteggiando per strapparla dagli studi di Cologno Monzese. Staremo a vedere se la trattativa andrà in porto.