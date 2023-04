Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia sono sempre più uniti e complici. La storia d’amore tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip è sbocciata proprio tra le mura della Casa di Cinecittà. L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi e l’influencer stanno vivendo una meravigliosa favola, e sono amatissimo dal loro fandom, gli Incorvassi, che mandano ai due ex vipponi tantissimi regali.

Negli ultimi giorni, i due ex vipponi si sono ricongiunti a Roma e hanno ripreso la loro convivenza. Edoardo ha postato su Instagram alcuni momenti esilaranti: avvicinandosi a Micol mentre era ancora a letto a dormire, le ha detto: “Amò, c’è il corriere Amazon. Dai, vai a prendere il pacco”. In compagnia della cagnolina Tiffany, Tavassi ha continuato a ironizzare: “Non insistere, non possiamo andare a svegliare Micol, altrimenti si arrabbia”.

In seguito, i due ex gieffini si sono rivolti ai propri fan aprendo un box domande su Instagram: “Consigliateci una canzone”. Una follower però chiede: “Cosa ascolta Micol nella storia?”. E Tavassi rivela: “Allora, per la canzone che sta ascoltando Micol mi prendo i meriti. E’ una chicca che ho trovato, e si chiama Giulio Cesare dei Rolling Stones. Praticamente ha tutte le caratteristiche che piacciono a me. Quello che l’ha prodotta era l’ex tastierista dei The Giornalisti, e lei se la sta sentendo in loop da due ore e mi sta mandando in trip. Vi lascio il link di Sporify”.