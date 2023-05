L’Isola dei Famosi inizia a mietere le prime “vittime”. Claudia Motta è scivolata su uno scoglio sbattendo il braccio contro la roccia, ed è stato necessario l’intervento del medico. A soccorrerla prima dell’arrivo dei sanitari è stato Fabio Ricci dei Jalisse, che le ha coperto la testa e l’ha tranquillizzata vedendola visibilmente scossa. I medici hanno preferito fare degli accertamenti. La modella 23enne ha quindi lasciato l’Isola e tornerà su Playa Tosta quando le sue condizioni saranno migliori. Anche gli altri naufraghi si sono molto spaventati per l’incidente e le hanno augurato una pronta guarigione.

A commentare l’accaduto Pamela Camassa, naufraga in coppia con Claudia, in un video mandato in onda durante il daytime. Ecco le sue parole: “Stamattina ci siamo presi un bello spavento. Claudia è scivolata, da come ci hanno raccontato, dagli scogli. Spero che vada tutto bene. E che sia stato solo lo spavento e che torni il più presto con noi, perché è la piccolina del gruppo…”

Non sappiamo ancora quali siano le sue condizioni fisiche della naufraga, se riuscirà a recuperare in tempo per la puntata di stasera, ma soprattutto se potrà continuare l’avventura a L’Isola dei Famosi.