Edoardo Donnamaria è stato uno dei protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip, con ogni probabilità la più discussa della storia, dalla quale, poi, è stato squalificato. Ora, lo speaker radiofonico continua a far parlare di sé, e non solo per la storia d’amore con Antonella Fiordelisi, che pare procedere a gonfie vele. Infatti, in una delle sue ultime Instagram stories, Donnamaria ha imitato Walter Nudo.

Alcuni giorni fa, l’attore ha scatenato la polemica sui social per alcune frasi pronunciate all’aeroporto di Linate. L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi, infatti, si è scagliato contro una pubblicità di Valentino affissa a un cartellone pubblicitario, dicendo: “Se le persone si conciano in questo modo (indica un modello truccato che porta gli orecchini e indossa un paio di scarpe con il tacco, ndr), che genere di esempio vogliamo dare ai più giovani? I ragazzi non hanno punti di riferimento e non hanno basi”.

Il suo punto di vista ha fatto storcere in naso a molti, e Edoardo Donnamaria, su Instagram, imita l’attore che pronuncia le frasi “compromettenti”, taggando anche Walter Nudo.