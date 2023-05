Edoardo Tavassi è stato senza dubbio uno dei protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip. Il fratello Guendalina, con la quale ha condiviso l’esperienza a L’Isola dei Famosi, ha fatto da “mattatore” per l’intera durata del reality, e ha anche trovato l’amore con Micol Incorvaia, con la quale la storia procede a gonfie vele anche lontano dalle telecamere.

Gli Incorvassi sono una delle coppie più amate e seguite sui social, in particolare su Twitter, dove c’è un vero e proprio esercito di supporters che segue passo dopo passo la quotidianità dei due ex vipponi. Quotidianità ricca di gag e siparietti esilaranti che Edoardo e Micol mostrano ogni giorno sui social, rendendoli a detta di molti la coppia più “iconica” dell’ultima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Edoardo Tavassi e la nuova gag social

Tavassi, nelle ultime ore, si è reso protagonista dell’ennesimo siparietto esilarante sui social: “Buongiorno. Ho appena effettuato un intervento di rino-setto plastica. Intervento che è stato abbastanza complesso, ma sono molto fiero del risultato. Risultato che potete vedere domani mattina presso Chiesa di Santa Maria Maggiore al funerale della paziente”. Il video è diventato immediatamente virale sui social, facendo il pieno di like e visualizzazioni.

Due giorni fa, Edoardo, ha pubblicato su Instagram uno scatto mentre è mano nella mano con Micol Incorvaia, e in suo perfetto stile, ha aggiunto la seguente didascalia: “Ti ho scelta perché sei quasi esattamente come me ed io sono il migliore”. La sorella di Clizia ha commentato: “Amore mio, sei un idiota!”.