Lo stadio “Massimino” di Catania stracolmo per la manifestazione a scopo benefico “Un goal per la solidarietà". L’evento torna dopo lo stop dovuto alla pandemia, e ad ammirare attori, cantanti e celebrità ci sono tantissime scuole etnee.

Madrina d’eccezione uno dei volti televisivi più amati e allo stesso tempo discussi degli ultimi anni. Stiamo parlando di Soleil Sorge, ex concorrente del Grande Fratello Vip. L’influencer italo-statunitense, che ha una relazione proprio con un imprenditore siciliano, è stata accolta dai tantissimi fan che hanno girato video e scattato foto dell’ex vippona. Con lei, tra gli altri, anche Pierpaolo Pretelli, con il quale ha co-condotto l’ultima edizione del Gf Vip Party, il format in streaming che va in onda prima di ogni diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini.