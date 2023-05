Nonostante siano passati ormai tre mesi dalla fine della 73esima edizione del Festival di Sanremo, la questione relativa a Blanco continua a tenere banco. Amadeus è stato sentito dalla Digos a Milano, dove il direttore artistico della kermesse canora risiede. E’ stato infatti ritenuto persona informata sui fatti dalla Procura della Repubblica di Imperia, che sta indagando sul caso.

La vicenda ce la ricordiamo tutti. Per problemi di audio durante la sua esibizione in qualità di vincitore dell’edizione precedente, Blanco ha preso a calci il roseto che era stato allestito sul palco dell’Ariston per la sua Isola delle rose, scatenando i commenti inferociti dell’opinione pubblica. Per questo motivo, l’ipotesi di reato avanzata dalla Procura di Imperia (che ha aperto il caso lo scorso 16 febbraio) per Blanco è quella di danneggiamento aggravato.

Il cantante si è poi espresso pubblicamente sulla vicenda durante la conferenza stampa di presentazione di Innamorato, il suo nuovo album che a sole tre settimane dall’uscita ha già collezionato milioni di streaming, scalando tutte le classifiche. “Ogni tanto so di essere stronzo, anche se comunque mi sento buono in generale”, aveva dichiarato Blanco. “Quando è iniziata L’isola delle rose dico solo che ho fatto un chiaro segno di non sentire dall’in-ear ma mi hanno detto di continuare. È andata come è andata, spero di far parlare la musica adesso”.