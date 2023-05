Sono bastati pochi giorni di astinenza dai social per far scattare l’allarme tra i follower di Giulia Salemi. L’influencer italo-iraniana, infatti, è letteralmente sparita dalle sue piattaforme social, circostanza per lei inusuale, e tanto e bastato per far preoccupare i suoi numerosissimi fan.

La portavoce del sentiment social dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip si è palesata nuovamente ieri sera nelle Instagram stories di Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà, con le quali ha trascorso la serata in un noto locale di Milano.

Giulia Salemi tranquillizza i fan: "Non allarmatevi"

Poche ore fa, Giulia ha deciso di tranquillizzare i suoi fan attraverso una story su Instagram. Ecco le sue parole: “Buongiorno ragazzi. Sono tornata, come avete visto sono stata assente qualche giorno… Volevo un po’ tranquillizzare chi si è allarma: succede, sono umana. Ovviamente sapete che quando sparisco è perché magari non sto benissimo. Ora mi sto riprendendo, non ho ancora un’ottima cera però sto bene. Anche questa mattina abbiamo fatto un paio di visitine per fare un check-up completo, e consiglio sempre anche a voi… ragazzi, mi raccomando, non sottovalutate mai nessun sintomo, fate esami del sangue, insomma controllate qualsiasi cosa che magari vi procura mal di testa o qualche dolore. Era solo per darvi un saluto, tranquillizzarvi e dirvi ‘Ci sono’ e che stiamo tornano in pista. Quindi state tranquilli, state sereni, non allarmatevi. Vi mando un super abbraccio e vi auguro una giornata meravigliosa”.