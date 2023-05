Questo weekend, Antonella Fiordelisi ha dovuto separarsi dal suo Edoardo Donnamaria per motivi di lavoro. Infatti, l’influencer campana si trova ad Ibiza per partecipare ad un evento di Shein, circostanza che l’ha “costretta” a trascorrere qualche giorno lontano dal fidanzato.

Con l’ex schermitrice c’è anche un’altra ex vippona, Rosalinda Cannavò, ed entrambe si sono divertite a lanciare frecciatine ironiche ai rispettivi fidanzati. Antonella è apparsa nelle Instagram stories in compagnia di Rosalinda: “Beviamoci questo bicchiere di Coca Cola perché entrambe siamo astemie” dichiara la fidanzata di Andrea Zenga. “Solo Coca Cola, siamo astemie. Ragazzi, ai nostri fidanzati tranquilli” le parole della Fiordelisi. “Vedete che siamo brave, siamo abbastanza brave” conclude la Cannavò.

Non è mancata la raccomandazione di Edoardo alla fidanzata. Antonella, infatti, ha postato uno scatto in cui posa con un costume mozzafiato, e Donnamaria le ha subito “consigliato” di coprirsi. Poi, la Fiordelisi ha fatto una romantica dedica al suo Edo, pubblicando una foto di quest’ultimo con la didascalia: “Scusatelo, il più bello del mondo”. Parole che testimoniano, ancora una volta, l’amore tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip, nato proprio durante l’avventura nella Casa più spiata d’Italia.