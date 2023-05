Cristina Scuccia è tornata a parlare del suo percorso: dalla decisione di “spogliarsi” dall’abito da suora alla decisione di partecipare a L’Isola dei Famosi. La naufraga ha spiegato che inizialmente non è stato facile per lei raccontare la sua storia, tanto da avvertire l’esigenza di scappare dall’Italia: “Sono scappata per non farmi vedere da nessuno”.

Cristina Scuccia, ecco perché si è trasferita in Spagna

Alessandra Drusian dei Jalisse ha confidato a Cristina Scuccia di apprezzare il modo in cui parla del suo percorso: “C'è entusiasmo, la voglia di vivere e la voglia di raccontare”. L’ex suora ha spiegato che all’inizio faceva molta fatica a parlare di sé. Da qualche tempo, però, si sente libera di raccontare la sua storia: “Prima ero molto chiusa, non volevo dare giustificazioni sul mio cambiamento di vita. Chiaramente essendo esposta, devi dare una motivazione. È chiaro. All'inizio sono scappata dall'Italia per non farmi vedere da nessuno. Avevo bisogno di vivere quel momento mio. Dovevo capirlo da sola, con me stessa, senza influenze esterne”.

I Jalisse le hanno anticipato che dovrà raccontare la sua storia ancora a lungo, perché sia la stampa che le persone che incontrerà, continueranno a farle domande”: “Dopo 25 anni ci chiedono ancora il significato del nome Jalisse, che du pal*e. Dovrai raccontare ancora la tua storia, fino a quando non avranno capito. Quando cominceranno a non chiedertelo più, vorrà dire che hanno recepito e metabolizzato. Man mano te lo chiederanno in maniera più veloce e superficiale e passeranno al presente”.

Cristina Scuccia ha poi concluso: “È facile dare giudizi dall'esterno. Esponiti in prima persona. Anche lavorando in un ristorante, ho capito che c'era il capo che ogni tanto doveva tirare le redini. A un certo punto gliene dicevano di ogni. Siccome è una persona più esposta, è facile per te che sei più in basso, additare e attaccare. Ma al suo posto cosa faresti?”.