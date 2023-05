Mauro Monaco e Luca Zanforlin, due degli storici autori di Amici, hanno spiegato quanto sia difficile lavorare con Maria De Filippi. Intervistati da Tv Sorrisi e Canzoni, hanno rivelato diversi meccanismi sotterranei del popolare talent show di Canale 5, spiegando che si tratta di una macchina complessa, perché sempre in continua trasformazione.

Il lavoro con la De Filippi non sembra essere facile, ma non perché lei sia intrattabile con i collaboratori, bensì per il suo modo di fare televisione. Se della conduttrice parlano tutti di una persona molto professionale ed estremamente umana, pare sia molto dinamica nel lavoro e si faccia fatica a starle dietro. “Non ho mai gestito così tanti cambi di scaletta da quando lavoro con Maria; è bello, ma anche una sfida collaborare con lei. Non ama la rigidità dei tempi e gli schemi della tv. Lo si vede in tutti i suoi programmi. Segue solo un flusso che dipende soltanto da quello che fanno e dicono le persone che sono davanti alle telecamere. Ama capire e far capire, sempre”, ha raccontato Mauro Monaco.