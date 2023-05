“Falso allarme” per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. La pagina Instagram The Pipol aveva rivelato che l’ex vippona era entrata in ospedale e che a breve sarebbe nata la piccola Cèline Blue. Ma, pochi istanti fa, Amedeo Venza, storico amico dei due ex vipponi, in una Instagram story ha detto che si è trattato di un falso allarme: “Falso allarme, Cèline sta ancora bene nella pancia!”. Bisognerà dunque attendere ancora prima che la piccola di casa Basciagoni venga alla luce.