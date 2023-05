Edoardo Tavassi è stato uno dei protagonisti indiscussi della settima edizione del Grande Fratello Vip. Nella Casa di Cinecittà ha trovato l’amore con Micol Incorvaia, e la relazione tra i due procede a gonfie vele anche lontano dalle telecamere.

Prima del suo ingresso nel reality show condotto da Alfonso Signorini, l’ex vippone aveva partecipato alla sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi in coppia con la sorella Guendalina. Ma, molti anni prima, nel 2006, è stato uno dei volti di “Ultima leva”, il docu-reality dedicato alla vita nell’esercito, a un anno dal giuramento dell’ultimo scaglione di leva avvenuto nel gennaio del 2005.

Edoardo Tavassi a "Ultima leva"

Il programma raccontava la vita militare attraverso l’esperienza di quattro ragazzi arruolati proprio in concomitanza di un passaggio storico per l’Italia, ovvero l’uscita dal sistema di leva obbligatoria e l’apertura al servizio volontario. Tra i soldati protagonisti di “Ultima leva” c’era proprio un giovanissimo Edoardo Tavassi, “romano, appassionato di cinema, musica rap e fan di Beppe Grillo”, si legge nella descrizione. L’ex gieffino e i suoi commilitoni si preparano per una missione in Albania, ma Tavassi non può partire perché deve recarsi subito presso il nuovo reparto di appartenenza a Santa Maria Capua Vetere, e deve salutare gli amici dopo un anno di vista trascorso insieme 24 ore su 24. Edoardo Tavassi, inizialmente predisposto in maniera negativa nei confronti del servizio militare, cambierà idea fino a scegliere la carriera da paracadutista.

Nelle ultime ore, è diventato virale su Twitter, social che rappresenta un vero e proprio feudo dei fan di Edoardo e della fidanzata Micol Incorvaia, un video in cui Tavassi viene ripreso dal suo istruttore: “Indovina ieri il più scalmanato chi era? Un teppista! Ma lui ce l’ha la faccia da teppista, non dovete fare mai quello che fa Tavassi, perché lui è lo sca**o in persona!”. Insomma, Edoardo Tavassi, seppur alla primissima apparizione televisiva, già regalava momenti “epici”!