In seguito alle voci circolate nelle ultime ore, Giuseppe Giofrè ha rivelato che tra lui e Michele Bravi c’è solo un’amicizia. Una Instagram story pubblicata dall’influencer del gossip online, Deianira Marzano, aveva fatto il giro del web, e molti fan di Amici credevano che tra i due giudici del talent ci fosse del tenero. E’ stato il ballerino a rompere il silenzio: “Tra noi solo amicizia e stima”.

"In riferimento a varie notizie che sto leggendo, vorrei solo chiarire che tra me e Michele Bravi c'è solo ed esclusivamente amicizia e stima reciproca". Queste le parole di Giuseppe Giofrè, che ha messo a tacere i rumors circolati sul suo conto nelle ultime ore.

Il pettegolezzo era partito da Deianira Marzano, che su Instagram aveva condiviso la segnalazione ricevuta in direct da una sua seguace: “Li ho visti al tavolo accanto al mio, erano soli, mi hanno dato l'idea di una coppia”, le parole della “talpa” riportate dall’influencer. Il gossip era così iniziato a circolare sui social prima che il giudice di Amici 22, decidesse di fare chiarezza sulla questione.

Nel frattempo, mancano ormai pochissimi giorni alla finalissima di Amici 22. Domenica 14 maggio, in prima serata su Canale 5, andrà in onda, in diretta, l’atto conclusivo del talent show. Per l’ultima puntata sarà il pubblico da casa a votare chi tra Isobel Kinnear, Angelina Mango, Mattia Zenzola e Wax si aggiudicherà la vittoria.