Volano letteralmente coltelli a Uomini e Donne tra Tina Cipollari e Elio Servo. Il cavaliere napoletano, ex fiamma di Gemma Galgani, ha fatto body sharing contro l’opinionista che, per fargli dispetto considerando l’intolleranza dell’uomo, ha mangiato del pane con burro e ricotta. Elio, infastidito, ha commentato così la performance di Tina: “Mangia il burro, così diventi ancora più grassa”. Ma le parole pronunciate in dialetto partenopeo non sono state inizialmente colte dalla Cipollari. Quando, però, Servo ha minacciato ancora una volta di volerla denunciare, l’opinionista ha perso completamente le staffe minacciando di prenderlo a schiaffi.

Maria De Filippi è stata costretta ad intervenire per evitare che la situazione degenerasse in uno scontro fisico tra i due contenders. La conduttrice ha lasciato la consueta postazione sui gradini per portare via il vassoio sul quale erano disposti il burro e la ricotta. Temeva, infatti, che Tina Cipollari potesse passare dalle parole ai fatti lanciando gli alimenti contro Elio Servo senza tenere conto della sua allergia.

Nel frattempo oggi, venerdì 12 maggio, andrà in onda l’ultima puntata di questa stagione di Uomini e Donne. Il “gran finale” prevede la scelta di Nicole Santinelli, che ha deciso di lasciare il programma con Carlo Alberto Mancini. A partire da lunedì 15 maggio andrà in onda Uomini e Donne Story, formato che riproporrà il “best of” di entrambi i troni, quello classico e over.