A L’Isola dei Famosi sono volati stracci tra Marco Mazzoli e Gian Maria Sainato. L’ex protagonista di Riccanza, dopo l’ennesima battuta del conduttore de Lo Zoo di 105 (“ti sta una m*rda questo costume”), si è indispettito ed è andato a parlare con Andrea Lo Cicero e Fabio Ricci, che lo hanno invitato a reagire.

Gian Maria Sainato: "Le sue battute sono diventate stancanti"

“Già di prima mattina alle prime battute, che ormai sono diventate stancanti, ho iniziato a rispondere un po’ male, sono stanco di essere lo zimbello di Mazzoli e Noise. Fanno battute 24 ore su 24 su di me, anzi, solo su di me. Sono due settimane! Ad un certo punto stanca!”, le parole del modello e influencer. “Se vuoi mandare a fan**lo qualcuno non ti lesinare nel farlo”, ha risposto Ricci. “Devi reagire, se non ti sta bene devi dirgli ‘mi avete rotto i co***oni, non dovete farlo più’”, gli ha consigliato l’ex rugbista.

Mazzoli contro Sainato: "Modellino da quattro mila lire..."

Gian Maria Sainato ha deciso di seguire i consigli di Ricci e Lo Cicero ed è ha deciso di confrontarsi con Marco Mazzoli, ma quest’ultimo ha reagito malissimo. “Ma che battute ti ho fatto? Mi arrabbio perché lo stai facendo a posta! Se hai un problema vieni da me e mi dici ‘Marco ti scoccia non farmi battute?’ e ti rispondo ‘Va bene, ti chiedo scusa se ti ho offeso’. Il fatto che tu lo faccia sempre davanti le telecamere significa che vuoi fare lo show. Non mi interessa parlare con una persona falsa come te che da due settimane sta cercando in tutti i modi di mettere zizzania. Io non ho voglia! Vai a fare le soap opera, hai sbagliato mestiere. Il vittimismo finto non lo accetto. Non accetto di farmi trascinare dentro questo giochino stupido da un modellino da quattro mila lire. Sei un ragazzetto e vuoi insegnare a me come stare al mondo? Ma vai a ca***re! Non ti inventare stupidate perché c’è la telecamera”.