Proseguono senza sosta le liti all’Isola dei Famosi. L’ultima in ordine di tempo ha coinvolto Nathaly Caldonazzo e Christopher Leoni, che al momento si trovano sull’isola di Sant’Elena. Il naufrago si è accordo che, mentre lui dormiva, la sua compagna di avventura ha aperto uno dei barattoli che contengono il cibo a loro disposizione. Da lì è nata una discussione.

Scintille tra Christopher e Nathaly

Christopher Leoni ha provocato Nathaly Caldonazzo dicendole di aver preso una scatolina di riso per mangiare e di avere nascosto le altre, perché ha capito di non potersi fidare di lei: “Le ho nascoste perché mi hai promesso e mi hai giurato che non avresti mangiato e invece hai mangiato. Cosa mi assicura che non ne mangerai un'altra”. Prontissima la reazione della naufraga: “Te le regalo”, ha detto, gettando nella sabbia quattro scatole di cibo, una dopo l’altra. Poi ha aggiunto: “Adesso fai la scenetta davanti alla telecamera, sei come gli altri”. Ma Leoni ha ribattuto: “Tu, mentre dormivo, ne hai aperta una e hai mangiato”.

Christopher Leoni ha spiegato di stare facendo il possibile per dividere bene il cibo in modo da essere coperti per più giorni. Nathaly Caldonazzo, tuttavia, si è difesa dicendo che era particolarmente affamata: “Ho ceduto a una scatola, stavo morendo. E allora? Adesso devo andare alla gogna? Fai l'uomo, non fare la scenetta davanti alla telecamera, sei pietoso”. In confessionale, poi, la Caldonazzo ha dichiarato che d’ora in avanti vivrà l’esperienza sull’Isola di Sant’Elena da sola: “Perché ha bisogno di fare tutta questa sceneggiata, mortificandomi, quando io l'ho sempre difeso? È durato solo due giorni l'idillio. Continuo la mia Sant'Elena da sola come l'ho cominciata. Non ho bisogno di un vile così”.