Nicole Santinelli ha fatto la sua scelta. Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, venerdì 12 maggio 2023, la tronista ha deciso con chi, tra Carlo Alberto Mancini e Andrea Foriglio, proseguire la conoscenza al di fuori del programma.

Le esterne con Carlo Alberto e Andrea prima della scelta

Prima della scelta in studio, sono stati mostrati gli ultimi momenti vissuti dalla tronista insieme ai due corteggiatori. Carlo Alberto ha confessato di provare dei sentimenti, e Nicole lo ha ascoltato senza però restare impressionata: “Sono frasi facili da dire”, le sue parole prima di emozionarsi per una canzone a lei dedicata. “Esterna da brividi”, è stato il commento di Gianni Sperti. I due hanno fatto insieme un’altra esterna: lei ha letto una lunga lettera scritta da lui nello studio vuoto: “Oggi voglio aprirmi completamente, la mia sensibilità e il mio aspetto non mi hanno permesso di integrarmi con gli altri. I miei strumenti erano il cibo, la scrittura, i videogiochi. Senza i miei genitori non ce l'avrei fatta. Non mi spaventano le tue fragilità, ogni volta sento che voglio prendermi cura di te, sciogliere tutti i tuoi dubbi”, il contenuto dell’epistola di Carlo Alberto, prima di raggiungerla e abbracciarla. "Ho vissuto tante cose, grazie a mia mamma ho capito che dovevo essere più forte. Sono arrivata al punto in cui ho iniziato a nascondere tutto, lo mostravo solo a me", ha aggiunto Nicole in lacrime. I due si sono baciati prima di salutarsi.

Andrea Foriglio, durante l’esterna, ha portato la tronista a casa sua. Le ha mostrato le foto di lui da bambini, poi le ha parlato delle sorelle. In videochiamata Nicole ha conosciuto Ylenia, che le ha raccontato di Andrea: “Orgoglioso, ma è molto sensibile, affettuoso ed è interessato a te”. Subito dopo il corteggiatore ha consegnato alla Santinelli un regalo, poi il bacio a stampo e il saluto.

Il confronto con Andrea Foriglio

Dopo le esterne, Nicole ha salutato i corteggiatori ed ha ballato con il padre, in studio con lei per condividere questo momento. La tronista ha poi chiamato in studio Andrea Foriglio: “Quando sei sceso mi hai colpito subito, sei stato il primo che ho voluto vedere. Già dalla prima esterna sono rimasta sorpresa dalla chimica e dal feeling che abbiamo trovato, l'abbiamo portata avanti crescendo, allo stesso tempo qualcosa ci frenava. Mi frenavano i tuoi lati caratteriali, simili ai miei, cioè il tuo orgoglio, la tua parte sfuggente, il tuo atteggiamento freddo. Nonostante tutto sono andata avanti, volevo togliere ogni dubbio. Nelle ultime esterne ho apprezzato il fatto che tu abbia provato a farmi vedere un Andrea diverso, più dolce. Ti sei aperto con me. Poi mi hai portato a casa tua, mi ha fatto tanto piacere. Sono stata bene, mi ha fatto piacere conoscere tua sorella, poi ho avuto tempo per riflettere. E ho capito che quella complicità che ho trovato con te non l'ho trovata con altri, ma non era abbastanza forte da trasformarla in sentimento. Il sentimento che provo è per un'altra persona. Spero che tu abbia apprezzato il fatto che io mi sia aperta, ti auguro il meglio”. Il corteggiatore ha subito risposto: "Tra noi è iniziata come una favola, sembrava tutto così bello poi ci sono stati alti e bassi. Sono contento di aver fatto questo percorso con te. Mi hai dato tanto, mi hai fatto crescere. Nonostante la tua scelta, ti voglio bene e vai avanti per la tua vita, sii sempre te stessa".

Nicole ha scelto Carlo Alberto Mancini

Poi, ad entrare in studio, è stato Carlo Alberto Mancini. Nicole ha iniziato il suo lungo discorso: “Sono arrivata qui e nella presentazione ho fatto il quadro dell'uomo che cercavo. Descrivevo un uomo dal cuore puro, un uomo galante, sincero, con le spalle forti tanto da potermi proteggere. Arrivata qui non ti avevo notato, finché non hai fatto un intervento. Eri lì seduto e lì mi hai incuriosito. Così ti ho portato in esterna. In quella prima esterna ci siamo trovati in tante cose su cui siamo simili, ho trovato tanti valori in te. Mi hai sorpresa con i tuoi modi, con le tue parole, con le tue frasi. Dall'altra parte nascevano in me dei dubbi. A volte cercavo un tuo gesto che non arrivava. Non sei riuscito a capirmi, ad andare oltre, mi hai fatto rimanere male. Quando sei venuto a cercarmi io ero delusa, però con le tue parole e i tuoi sguardi mi hai permesso di lasciarmi andare. Nella seconda esterna, per la prima volta, sei riuscito a tirar fuori il mio lato nascosto. I tuoi occhi mi trasmettono sicurezza e protezione. Io sono convinta di poche cose nella vita, però credo in quell'abbraccio in cui mi sento protetta, in quello sguardo. Penso di aver trovato l'uomo che desideravo e sognavo”. Carlo Alberto si è così subito alzato dalla sua sedia per abbracciarla e baciarla: "Ti proteggerò sempre".