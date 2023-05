Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Nicole Santinelli ha fatto la sua scelta. La tronista ha deciso di lasciare il dating show con Carlo Alberto Mancini, con il quale potrà iniziare a vivere una relazione lontano dalle telecamere.

Durante il suo percorso nell’amatissimo programma di Canale 5, Nicole non è particolarmente piaciuta al pubblico e al parterre presente in studio. Infatti, è stata definita “algida”, non per i suoi colori quanto per i suoi atteggiamenti. Capelli biondo platino, occhi di ghiaccio e un temperamento molto forte che difficilmente ha fatto trasparire le emozioni.

Nicole Santinelli: "Ho vissuto episodi di violenza"

Nicole Santinelli ha deciso di raccontarsi, e si è affidata al magazine ufficiale di Uomini e Donne. Nel 2004, quando aveva solo 10 anni, la tronista è stata azzannata al collo da un cane e ha quasi rischiato di morire. Si è salvata solo perché è riuscita a difendersi e ad allontanare l’animale. Il recupero non è stato semplice, e Nicole ha dovuto lasciare il suo sport preferito, la pallavolo, perché per un periodo aveva perso l’uso della mano.“È stato lì che ho iniziato a reagire in modo ermetico: a nascondere le emozioni, a gestirle da sola, per non far vedere alle persone intorno come stavo realmente”. Poi è arrivato l’amore, che quando sei adolescente ritieni possa durare tutta la vita, ma per lei non è stato così. La persona che pensava l’avrebbe difesa ha abusato di lei: “Ho vissuto episodi di violenza, anche mentale.Non volevo essere un peso per le persone a me vicine. Ma poi ce l’ho fatta”.