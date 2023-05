Arisa è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. La cantante ha raccontato tutte le emozioni che hanno preceduto la finalissima di Amici 22, andata in onda ieri sera, e che ha visto trionfare Mattia Zenzola.

“È stata un’edizione molto particolare, mi ha vista espormi molto pubblicamente. Ha cambiato in me molte cose. Ho vissuto per un anno da sola a Roma e ho avuto modo di pensare a me stessa come non avevo mai fatto prima. Il mio ultimo singolo racconta una storia d’amore che vivo tutti i giorni con me stessa. Oggi, a 40 anni, ho maturato consapevolezza. Non posso dire di stare bene così, ma se l’amore arriverà sarà un amore semplice, leggero, che mi fa stare bene”.

Di recente, Arisa si è raccontata in una lunga intervista al settimanale Chi. Se in passato aveva preso in considerazione di diventare madre da sola, a prescindere dalla presenza di un’altra persona al suo fianco, oggi la pensa diversamente: “Mi è venuta voglia ma, sinceramente, ho pure cambiato idea. Non voglio prendermi cura di una persona da sola, voglio farlo con un compagno. Non mi va di concentrare la mia vita sulla vita di un altro e la vita di un altro sulla mia. E vivere questo rapporto simbiotico che non ha mai una mediazione”.

Arisa ha raccontato che andare in terapia l’ha aiutata a conoscere di più sé stessa: “Ho capito un sacco di cose, meccanismi della mia infanzia, la paura dell'abbandono, il possesso… Ora è la prima volta dopo tanto che non ho un fidanzato e sto facendo un'esperienza conoscitiva nei miei confronti”.