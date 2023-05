Venerdì 12 maggio si è conclusa ufficialmente questa stagione di Uomini e Donne. In otto mesi di messa in onda, il dating show di Maria De Filippi ha raggiunto picchi del 30% di share, confermandosi una delle trasmissioni di punta di Mediaset.

Nelle ultime puntate, oltre ad assistere alle vicende del Trono Over, con lo scontro tra Tina Cipollari e Elio Servo, abbiamo visto le scelte di Luca Daffrè e Nicole Santinelli, che hanno lasciato rispettivamente il programma con Alessandra Somensi e Carlo Alberto Mancini. Le due nuove coppie hanno dato il via alla loro relazione lontano dalle telecamere, tuttavia, in queste ore, è accaduto qualcosa che ha catturato l’attenzione dei social.

Alcuni utenti, infatti, hanno notato che né Luca né Nicole, dopo le scelte, hanno pubblicato post insieme ai rispettivi compagni, com’è accaduto invece per Federico Nicotera e Lavinia Mauro con Carola Carpanelli e Alessio Corvino. Ma non è escluso che, nelle prossime ore, Daffrè e la Santinelli possano condividere video e foto in compagnia di Alessandra e Carlo Alberto.

Luca Daffrè è nato a Trento nel 1995. Modello, influencer, ex nuotatore e noto volto televisivo, preferisce mantenere molta riservatezza circa la sua vita privata. E’ stato tentatore a Temptation Island e due volte corteggiatore di Uomini e Donne, aumentando così la sua popolarità. Dopo la prima partecipazione al dating show di Canale 5, nel 2018, come corteggiatore di Teresa Langella, vi è tornato nuovamente per corteggiare Angela Nasti.

Nicole Santinelli, 29 anni, è originaria di Roma. Nella vita fa l’account manager di un’azienda informatica, è molto appassionata di sport, soprattutto quelli estremi. Quella a Uomini e Donne è stata la sua primissima esperienza televisiva.