Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli fanno tappa negli Stati Uniti. I due ex vipponi sono infatti approdati a Miami con l’obiettivo di concedersi una fuga dal quotidiano, nonostante entrambi siano particolarmente impegnati. Il viaggio in Florida è stata anche l'occasione per l'ex velino di Striscia la Notizia di rivedere il figlio, Leonardo, che vive proprio nella città della Florida con la madre Ariadna Romero.

La scorsa settimana, la “bastarda con tablet” dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip è finita al centro delle polemiche per via di un presunto screzio con Sonia Bruganelli. Il gelo tra l’influencer italo-iraniana e la moglie di Paolo Bonolis si sarebbe venuto a creare a causa del forfait della prima a Ciao Darwin. Giulia, infatti, avrebbe dovuto capitanare la squadra degli “Influencer”, ma poi si sarebbe tirata indietro.

La polemica con Sonia Bruganelli

La polemica è nata in seguito ad un messaggio indirizzato da un utente alla Bruganelli: “Cara Sonia, lei mi è sempre sembrata una persona onesta e di parola, sostituire Salemi con una qualunque Soleil dopo aver detto pubblicamente che ci sarebbe stata lei a Ciao Darwin, la trovo una bassezza inaudita. Le faccio i miei complimenti”. Sonia ha replicato sostenendo che “E’ successo l’esatto contrario”. Dunque, stando a quanto scritto dall’opinionista del Gf Vip, sarebbe stata la Salemi a dare buca al varietà, e non la Bruganelli a sostituirla con Soleil Sorge.

Per Giulia, secondo molti, il viaggio nell’assolata Florida con Pierpaolo Pretelli rappresenta anche un modo per archiviare proprio la polemica con Sonia Bruganelli. Al momento, l’influencer ha preferito non esprimersi al riguardo, anche se, The Pipol ha svelato i motivi che avrebbero spinto la Salemi a disertare all’ultimo momento la registrazione di Ciao Darwin: “A soli tre giorni dalla registrazione che impegna oltre duecento persone nella produzione, la Salemi dice che non se la sente di attaccare la categoria avversaria. E vi spieghiamo il perché di questo atteggiamento. La sera della registrazione coincideva con il compleanno di Alfonso Signorini. E la stessa Salemi, pochi giorni prima del passo falso con il team di Ciao Darwin, era apparsa sui social garantendo la sua presenza alla festa. Ed ecco il patatrac! Bastava semplicemente dire la verità. Fortuna ha voluto che il maltempo che imperversa sull’Italia da nord a sud in questi giorni ha fatto sì che la campagna di Soleil sia stata spostata, e la Sorge sia salita in postazione come capitana”.