Non è di certo un mistero la passione che Fedez ha nei confronti di Gigi Hadid. Il rapper ha incontrato per la prima volta la super modella statunitense in occasione dell’after party del Met Gala 2022: “Vi dico solo che Gigi mi ha abbracciato”, era stato il commento entusiasta del giudice di X Factor, che aveva condiviso foto e video di quando era in compagnia della Hadid.

A distanza di poco più di un anno, l’argomento “Gigi” è ancora caldo. Mentre era impegnato in una diretta su Instagram, Fedez ha ribadito di avere una passione per la modella: “Mi hanno chiesto cosa ne penso di lei”, dice rivolgendosi a Chiara Ferragni. “Ritengo sia una grande professionista”, dice il rapper sorridendo, mentre la moglie risponde “Va bene”, ma sembra un tutt’altro che entusiasta. “Ho messo like alla sua foto perché era fatta bene, professionale”, continua lui, che poi precisa: “Non a tutte le foto metto like”. Chiara annuisce, ma non sembra convintissima. Alla fine se ne esce con un “Va bene, dai”. E Fedez conclude: “Fiuuu. Ho sudato freddo, raga”.