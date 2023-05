Marialaura De Vitis, protagonista della passata edizione de La Pupa e il Secchione Show, rispondendo alle domande dei suoi followers, ha commentato la rottura-lampo tra Luca Daffrè e Alessandra Somensi.

L’ex tronista di Uomini e Donne, con il quale l’ex pupa ha condiviso l’esperienza dell’Isola dei Famosi, ha ufficializzato la rottura con l’ex corteggiatrice a solo otto giorni dalla messa in onda della puntata della scelta.

Marialaura De Vitis commenta la rottura tra Luca Daffrè e Alessandra Somensi

Alla luce della forte simpatia nata in Honduras tra Marialaura e Luca, che non ha mai nascosto di provare qualcosa per lei, i fan della De Vitis le hanno chiesto di commentare la vicenda. “Il trono più veloce della luce. Peccato per lui perché meritava di trovare l’amore. Ma secondo me ha fatto una scelta sforzata e affrettata. Mi dispiace che non sia andata bene con la ragazza, ma era prevedibile dai… L’unica cosa che mi fa strano è che non si siano dati nemmeno il tempo e la possibilità di conoscersi veramente, visto che nel programma avevano fatto due esterne in croce e dopo una settimana dalla scelta già avevano ufficializzato la rottura. Boh, contenti loro”.

E chi ha scritto che Marialaura e Luca sarebbero stati perfetti insieme, lei ha risposto: “Niente, questa sera vi è presa la sindrome del cupido. Vi adoro. Ragazze, confido in voi, aiutatemi a trovare un boy”.

Marialaura De Vitis: "Sono single..."

Restando in tema amoroso, alcuni le hanno chiesto quale fosse la sua attuale situazione sentimentale: “Sono single, da tempo ormai. Qualche tempo fa mi sentivo con un ragazzo, ma poi d’un tratto è scomparso senza motivo, ora non so neanche più se è vivo. Uno in più da aggiungere alla collezione dei casi umano. A questo punto non so se sono io il problema”.